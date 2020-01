Sojenje za strelski obračun v Krčevini znova preloženo

Ptuj, 17. januarja - Sojenju Janku Tomiću zaradi obtožb za uboj in tri poskuse uboja maja 2018, ko so štirje moški na njegovem domu v Krčevini pri Ptuju skušali obračunati z njegovim sinom, na ptujskem sodišču ni videti konca. Obravnave odpadajo iz različnih razlogov, tokratna, kljub dejstvu, da so bili na sodišču zbrani vsi, zaradi nenajavljene odsotnosti porotnice.