Kitajska zaradi koronavirusa znižala ključno obrestno mero

Peking, 20. februarja - Kitajska centralna banka je danes uresničila napovedi in znižala ključno obrestno mero. Gre za nov ukrep v vrsti javnofinančnih in drugih ukrepov, ki so jih kitajske oblasti sprejele v želji zajeziti škodo, ki jo gospodarstvu povzroča koronavirus, piše francoska tiskovna agencija AFP.