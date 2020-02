Policija že preverja navedbe o domnevnem vohunjenju za člani strank

Ljubljana, 19. februarja - Policija je že začela preverjati navedbe v primeru domnevnega vohunjenja za člani strank in izvajanja nadzora nad posameznimi izpostavljenimi javnimi osebami iz politike in gospodarstva, so sporočili z Generalne policijske uprave. Kot so zapisali, je z dosedanjimi ugotovitvami policija seznanila pristojno državno tožilstvo.