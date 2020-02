Poklukar očita Knovsu zlorabo pooblastil

Ljubljana, 19. februarja - Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je najostreje obsodil torkov nadzor Knovsa na policiji, saj ocenjuje, da je zlorabil svoja pooblastila in pristojnosti, so v odzivu zapisali na ministrstvu. "Očitno je, da so želeli delovati politično," ocenjuje minister in to vidi kot nedopustno in nesprejemljivo.