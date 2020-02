Odbora DZ o onesnaženosti zaradi sosežiga odpadkov v Salonitu

Ljubljana, 20. februarja - Odbora DZ za zdravstvo ter za infrastrukturo, okolje in prostor bosta na zahtevo Levice na skupni seji razpravljala o onesnaženosti srednje Soške doline zaradi sosežiga odpadkov v Salonitu Anhovo. Na sejo so vabljeni predstavniki civilne iniciative Eko Anhovo, zdravniki, ki so s pozivom podprli prebivalce Soške doline, pa tudi vodstvo Salonita.