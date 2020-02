Ministrstvo: Morebitno zaostrovanje standardov za sosežig je politična odločitev

Ljubljana, 18. februarja - Slovenija se načeloma lahko odloči za strožje vrednosti glede izpustov iz naslova sosežiga odpadkov od predpisov EU, so pojasnili na ministrstvu za okolje. A bi to lahko vodilo v zaprtje nekaterih industrijskih obratov. "Taka odločitev je torej lahko le politična," so ocenili in dodali, da to zato ni stvar vlade, ki opravlja tekoče posle.