Pred izredno sejo Občine Kanal protestni shod proti onesnaževanju okolja

Kanal, 13. februarja - Pred začetkom izredne seje občinskega sveta Kanala ob Soči o problematiki okolja in zdravja v občini so se na trgu pred občinsko zgradbo zbrali domačini in podporniki ter opozarjali, da ne želijo ponovnega onesnaževanja v tem okolju. Bojijo se, da bi do tega prišlo, če bi Salonit res začel s sežiganjem odpadkov, za kar je že vložil prijavo.