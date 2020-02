EU za boj proti kobilicam v Afriki namenja milijon evrov

Bruselj, 18. februarja - Evropska unija bo za boj proti puščavskim kobilicam, ki pustošijo v vzhodni Afriki in ogrožajo oskrbo s hrano, namenila milijon evrov. Sredstva bodo namenjena krepitvi ukrepov na terenu, da bi zajezili širjenje teh škodljivih žuželk in zaščitili vire preživetja in hrane, so sporočili danes v Bruslju.