V Somaliji zaradi invazije kobilic razglasili izredne razmere

Mogadiš, 2. februarja - V Somaliji so zaradi invazije puščavskih kobilic, ki so preplavile območje Afriškega roga, danes razglasili izredne razmere. Kobilice namreč uničujejo zaloge hrane v že sicer eni najrevnejših in najbolj ranljivih držav sveta, poroča francoska tiskovna agencija AFP.