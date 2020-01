Države vzhodne Afrike po suši in poplavah ogrožajo kobilice

Nairobi, 24. januarja - Države vzhodne Afrike, ki so jih že prizadele suša in katastrofalne poplave, sedaj ogrožajo številne kobilice. Strokovnjaki so danes posvarili, da bi to lahko imelo uničujoče posledice za regijo. Gosti oblaki požrešnih kobilic se širijo vse od Etiopije in Somalije do Kenije.