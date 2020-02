Voznik s tremi promili po gorenjski avtocesti

Kranj, 5. februarja - Policisti so v torek zvečer obravnavali voznika osebnega vozila, ki je nezanesljivo vozil po gorenjski avtocesti. Nanj jih je opozoril drug voznik, ko so ga izsledili, pa se sprva ni ustavil na znake policije, so sporočili s Policijske uprave Kranj. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal tri promile, zato mu grozi odvzem vozniškega dovoljenja.