Policija poziva k trezni vožnji tudi v predpustnem času

Maribor, 4. februarja - Obdobje okoli pusta je čas veseljačenja, druženja in norčavosti. Nemalokrat je ob tem prisoten tudi alkohol, zato policija ponovno poziva k treznosti. Občutno prepogosto namreč vozniki, ki so pili alkoholne pijače, sedejo za volan. To se je potrdilo že minuli konec tedna na Ptuju, saj so pri več voznikih namerili prekomerne vrednosti alkohola.