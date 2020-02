V Münchnu jasno viden globok prepad med ZDA in Evropo

pripravila Andreja Seršen Dobaj

München, 16. februarja - Münchenska varnostna konferenca je jasno pokazala globok prepad med ZDA in Evropo v njunih stališčih do reševanja svetovnih konfliktov. Predstavniki evropskih držav so se pritoževali nad nezmožnostjo pogajanj in odmiku ZDA od mednarodnega sodelovanja, predstavniki Washingtona pa so očitke zavrnili in izkoristili priložnost za kritiko Kitajske.