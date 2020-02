V Münchnu nove zaveze k spoštovanju embarga na orožje za Libijo

München, 16. februarja - Štiri tedne po vrhu v Berlinu o Libiji so se udeležene države kljub številnim kršitvam njihovih sklepov še enkrat zavzele za prekinitev vmešavanja v konflikt. Zunanji ministri 12 držav in treh mednarodnih organizacij so na današnjem srečanju ob robu 56. münchenske varnostne konference izpostavili predvsem cilj popolne uveljavitve embarga na orožje.