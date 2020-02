Drugi dan münchenske varnostne konference v znamenju očitkov

pripravila Sara Erjavec Tekavec

München, 15. februarja - Drugi dan münchenske varnostne konference so zaznamovali očitki in kritike držav. Medtem ko je francoski predsednik Emmanuel Macron očital Nemčiji in ZDA pomanjkljivo angažiranost v sodelovanju, so se predstavniki ZDA osredotočili na nevarnosti, ki jih predstavlja Kitajska. Azijska sila pa vso kritiki zavrača kot lažno.