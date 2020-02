Prva žrtev novega koronavirusa tudi na Japonskem, v EU za usklajen odziv

pripravila Maja Cerkovnik

Wuhan/Bruselj/Ljubljana, 13. februarja - Japonska je danes potrdila domnevno prvo smrtno žrtev novega koronavirusa. Na Kitajskem, žarišču virusa, pa so zabeležili doslej največ mrtvih in okuženih z novim virusom v enem dnevu. EU se je zavzela za okrepljeno sodelovanje in skupno ukrepanje za omejitev širjenja virusa. Ta že vpliva na gospodarstvo po svetu, tudi na slovenski turizem.