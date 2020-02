Na ladji Diamond Princess potrdili nove okužbe s koronavirusom

Jokohama, 13. februarja - Na ladji za križarjenje Diamond Princess, ki je zaradi novega koronavirusa iz Kitajske v karanteni v Jokohami na Japonskem, so oblasti v zadnjih 24 urah potrdile 44 novih primerov okužb. S tem se je število okuženih z ladje povzpelo na 218. Med več tisoč potniki, ki so že deset dni v karanteni, je tudi šest Slovencev, ki so vsi zdravi.