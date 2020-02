WHO zagotavlja, da ni velikih sprememb glede koronavirusa

Ženeva, 13. februarja - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je danes zagotovila, da strm porast okužb in smrtnih žrtev zaradi virusa covid-19, čemur botruje nova metodologija, ne predstavlja pomembnejše spremembe v epidemiji. Po oceni WHO nove številke niso spremenile predvidenega razvoja izbruha koronavirusa, poroča francoska tiskovna agencija AFP.