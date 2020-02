Direkcija: Drevesa na območju tragične nesreče niso bila zaznana kot nevarna

Ljubljana/Podvelka, 13. februarja - Drevesa, ki so se pri Podvelki v ponedeljek podrla zaradi orkanskega vetra in terjala smrtno žrtev na cesti Dravograd-Maribor, "v sklopu izvajanja pregledov državne ceste niso bila zaznana kot nevarna", so za STA navedli na direkciji za infrastrukturo. Ta je sicer izvedla in še načrtuje več vlaganj v zaščitne ukrepe nad cesto Dravograd-Maribor.