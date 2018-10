Za padec skale na cesto v Breznu krivo obilno deževje

Brezno, 31. oktobra - V kraju Brezno v občini Podvelka je v torek popoldne na avtomobil padla skala. Voznik in sopotnica sta na kraju umrla. Skala se je najverjetneje odtrgala zaradi ujme oziroma obilnega deževja, so ugotovili na direkciji za infrastrukturo. Pozno popoldne je po cesti, ki so jo zaščitili tudi z betonskimi varnostnimi ograjami, stekel izmenični promet.