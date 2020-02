OZP preložil odločanje o podpori varstvu svoboščin v Španiji

Ljubljana, 12. februarja - Odbor državnega zbora za zunanjo politiko je danes soglasno preložil odločanje o predlogu deklaracije o podpori varstvu političnih in državljanskih svoboščin v Španiji. Poslanci so se strinjali, da je treba dati čas dialogu o reševanju katalonskega vprašanja, ki poteka med vladama v Barceloni in Madridu.