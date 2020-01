Likvidnostna posojila ima pri državni zakladnici trenutno pet bolnišnic

Ljubljana, 20. januarja - Trenutno ima pri državni zakladnici likvidnostna posojila najeta pet bolnišnic, gre za splošne bolnišnice Ptuj, Slovenj Gradec, Murska Sobota, Nova Gorica in porodnišnica Kranj. Skupna vrednost teh posojil znaša 2,38 milijona evrov, so za STA pojasnili na finančnem ministrstvu. Vse morajo posojilo vrniti do konca januarja.