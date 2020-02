25-letnik po trku v Mariboru pobegnil peš

Maribor, 11. februarja - Petindvajsetletni voznik s stalnim bivališčem v Celju je v ponedeljek popoldne v križišču Pregljeve ulice in Ulice Frana Kovačiča v Mariboru zaradi vožnje po napačni strani trčil v 35-letnega voznika osebnega avtomobila iz Maribora. Takoj po trčenju sta povzročitelj in njegov sopotnik peš pobegnila s kraja nesreče, a so ju policisti hitro ujeli.