Z neregistriranim vozilom in brez dovoljenja divjal po mariborskih cestah

Maribor, 7. januarja - Mariborski policisti so v petek zjutraj potrebovali kar nekaj časa, da so ujeli pred tem že večkrat obravnavanega 25-letnega moškega iz okolice Maribora, ki so mu v preteklosti zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja zasegli že več praviloma neregistriranih vozil. Po divjanju po mariborskih cestah je pobegnil peš, a so ga hitro izsledili.