Ukradel avto, poškodoval voznico in pobegnil z njenim sinom

Celje, 9. avgusta - Medtem ko je ženska na bencinskem servisu v Radečah plačevala gorivo, se je v njeno vozilo, v katerem sta na zadnjih sedežih sedela dva otroka, usedel moški in začel brskati po torbici voznice. Ko ga je ta zalotila, se je skupaj z njenim sinom odpeljal z vozilom. A so ga policisti v Rimskih Toplicah ustavili in mu odvzeli prostost.