Neofašistični CasaPound ob dnevu spomina s plakati po vsej Italiji

Opčine/Videm/Ljubljana, 10. februarja - Italijansko neofašistično gibanje CasaPound je ponoči ob dnevu spomina na žrtve fojb v več kot sto krajih po Italiji in deželi Furlanija-Julijska krajina izobesilo transparente z napisom: "Titovi partizani, zločinci in morilci". Na ministrstvu za zunanje zadeve so to označili za mazaško akcijo in zahtevali ukrepanje italijanskih oblasti.