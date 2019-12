V Opčinah danes slovesnost ob obletnici usmrtitve žrtev drugega tržaškega procesa

Opčine, 15. decembra - Na openskem strelišču pri Trstu bo danes tradicionalna svečanost v spomin na Pinka Tomažiča, Viktorja Bobka, Simona Kosa, Ivana Ivančiča in Ivana Vadnala, ki so jih pred 78 leti ustrelili fašisti kot obsojence na drugem tržaškem procesu. Tik pred slovesnostjo so razburili plakati skrajne desničarske skupine CasaPund, ki jih označuje za teroriste.