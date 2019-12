Konzul v Trstu Volk zaskrbljen zaradi plakatov proti žrtvam drugega tržaškega procesa

Opčine/Trst, 16. decembra - Slovenski generalni konzul v Trstu Vojko Volk je danes izrazil zaskrbljenost zaradi plakatov proti žrtvam drugega tržaškega procesa, ki so jih Opčinah in v Lonjerju razobesili pripadniki skrajno desnega gibanja CasaPound in žrtve ozmerjali s teroristi. K ukrepanju so predstavnike slovenskih oblasti pozvali v društvu TIGR Primorske.