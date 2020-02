Iz ladje v karanteni v Hongkongu izpustili potnike

Hongkong, 9. februarja - Oblasti v Hongkongu so izpustile okoli 3600 potnikov z velike ladje za križarjenje World Dream, ki je bila v karanteni zaradi suma, da so na njej okuženi z novim koronavirusom. Za to so se odločili, ko testi pri približno 1800 članih posadke niso potrdili prisotnosti tega virusa, ki je doslej zahteval že več kot 800 življenj, večinoma na Kitajskem.