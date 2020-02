Prvi primer koronavirusa zabeležili tudi na Majorki

Palma de Mallorca, 9. februarja - Na španskem letoviškem otoku Majorka so zabeležili prvi primer okužbe z novim koronavirusom. Prisotnost virusa so potrdili pri moškem, ki je že od petka v izolaciji v bolnišnici v Palma de Mallorci. Njegova žena in dva otroka pa so bili na testiranju za koronavirusom negativni, so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočile lokalne oblasti.