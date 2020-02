Pahor na dnevu odprtih vrat sprejel Prešernove nagrajence

Ljubljana, 8. februarja - Predsednik republike Borut Pahor je ob slovenskem kulturnem prazniku državljankam in državljanom ponovno odprl vrata predsedniške palače. Ob tem je sprejel letošnje Prešernove nagrajence in iz velike steklene dvorane palače Slovenkam in Slovencem doma in po svetu izrazil čestitke ob prazniku.