V NUK razstava rokopisov in različnih izdaj Zdravljice

Ljubljana, 8. februarja - V Narodni in univerzitetni knjižnici (NUK) bo na današnji kulturni praznik do 15. ure odprta priložnostna razstava rokopisov, tiskanih in prevodnih izdaj Zdravljice Franceta Prešerna. V NUK, kjer so poudarili, da pesem v sebi nosi zlasti globoko humanistično sporočilo, hranijo rokopise ter vrsto tiskanih in prevodnih izdaj pesmi. Vstop je prost.