Na današnji Prešernov dan številne prireditve po državi

Ljubljana, 8. februarja - Na današnji slovenski kulturni praznik se bodo po Sloveniji zvrstile večje in manjše prireditve v čast pesniku Francetu Prešernu in slovenski kulturi. Osrednja bo pred Prešernovo rojstno hišo v Vrbi, veliko pozornosti pa bo namenjene dobitnikom Prešernovih nagrad, najvišjih državnih priznanj za dosežke v umetnosti, ki so jih podelili v petek.