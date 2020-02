Pogovori za oblikovanje nove koalicije se bodo nadaljevali prihodnji teden

Ljubljana, 7. februarja - Pogovori za morebitno oblikovanje nove koalicije se bodo nadaljevali prihodnji teden, so po današnjih pogovorih s SMC, DeSUS in NSi sporočili iz SDS. Drugih izjav v tej stranki ne nameravajo dati. Iz sporočil SMC in DeSUS je razbrati, da so tudi oni pogovore pripravljeni nadaljevati. V NSi po sestanku izjav niso dajali.