SMC bo pogovore z Janšo najverjetneje nadaljevala

Ljubljana, 7. februarja - Predsednik SMC Zdravko Počivalšek je ob odhodu s pogovora s prvakom SDS Janezom Janšo glede morebitnega oblikovanja nove vlade za STA in Delo povedal, da so se odzvali povabilu, pogovori so bili konstruktivni in jih bodo najverjetneje nadaljevali. Več ni razkril.