Tudi DeSUS pripravljena na nadaljevanje pogovorov z Janšo

Ljubljana, 7. februarja - Predsednica DeSUS Aleksandra Pivec je po pogovoru s prvakom SDS Janezom Janšo medijem povedala, da so pripravljeni nadaljevati pogovore o sestavi morebitne nove koalicije, če bodo na to pripravljene tudi večje stranke. Pojasnila je, da so danes pogovori potekali na načelni ravni, o vsebini niso govorili, prav tako ne o kadrih v morebitni vladi.