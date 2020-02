Policisti in gasilci po sredinem neurju končali z aktivnostmi

Kranj, 7. februarja - Gorenjski policisti in gasilci so končali z aktivnostmi, ki so na terenu potekale po sredinem neurju. Gasilci so v četrtek sanirali ali začasno sanirali ovire na cestah in objekte na 305 lokacijah na območju kranjske mestne občine. So pa lahko zaprta še posamezna območja, kjer dela opravljajo druge pristojne službe.