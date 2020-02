Znani člani žirije 70. Berlinala

Berlin, 4. februarja - Organizatorji mednarodnega filmskega festivala v Berlinu so danes sporočili imena članov mednarodne žirije festivala, ki bo podelila zlatega medveda za najboljši film. Žirijo 70. Berlinala, ki bo potekal od 20. februarja do 1. marca, bo sicer vodil z oskarjem nagrajeni britanski filmski in gledališki igralec Jeremy Irons.