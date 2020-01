My Salinger Year otvoritveni film letošnjega Berlinala

Berlin, 25. januarja - Mednarodni filmski festival v Berlinu bo odprla filmska priredba romana My Salinger Year scenarista in režiserja Philippa Falardeauja. Film, v katerem sta zaigrali Sigourney Weaver in Margaret Qualley, bo 20. februarja v Berlinu doživel svetovno premiero, so sporočili organizatorji Berlinala.