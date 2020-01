Jeremy Irons na čelu žirije letošnjega Berlinala

Berlin, 9. januarja - Z oskarjem nagrajeni britanski filmski in gledališki igralec Jeremy Irons bo vodil žirijo 70. mednarodnega filmskega festivala v Berlinu. "Jeremy Irons je utelesil nekatere ikonične like, ki so me spremljali na mojem popotovanju v svetu filma," je besede umetniškega direktorja Berlinala Carla Chatriana povzela francoska tiskovna agencija AFP.