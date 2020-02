Ekologi brez meja opozarjajo na ukraden slogan Očistimo Slovenijo

Ljubljana, 3. februarja - Društvo Ekologi brez meja je opozorilo, da si je nova stranka Zelena dežela za slogan izbrala njihovo geslo Očistimo Slovenijo. Izrabo imena akcije, ki je leta 2010 prvič združila več kot 270.000 prebivalcev Slovenije, leta 2012 pa rekordnih 289.000 prebivalcev, so ostro obsodili. V nastajajoči stranki so se opravičili in slogan umaknili.