Moravčani pri ministru za okolje zagrozili z zaprtjem državne ceste

Ljubljana, 17. septembra - Župan Občine Moravče Milan Balažic in predstavnik Ljudske iniciative Moravče Jurij Kočar sta danes o usodi Termita in Moravške doline znova govorila z okoljskim ministrom Simonom Zajcem. Termitu se 13. oktobra izteče začasna prepoved obdelave odpadkov, če se ta ne podaljša, pa Balažic vztraja, da so Moravčani pripravljeni zapreti državno cesto.