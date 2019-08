Inšpektorat: Inšpekcijski nadzori nad Termitom so bili ustrezni

Ljubljana, 20. avgusta - Nadzor nad delom treh inšpektorjev za okolje, ki so nadzirali delo podjetja Termit od leta 2012 naprej, ni pokazal nepravilnosti. Vsi pridobljeni podatki so namreč "izkazovali, da Termit deluje v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem, zato inšpektorjem niso dajali podlage za inšpekcijsko ukrepanje", so sporočili z inšpektorata.