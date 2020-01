Varadkar: Neuspeli trgovinski pogovori Londona in Bruslja grožnja za Irsko

Dublin, 31. januarja - Če EU in Združeno kraljestvo do konca leta ne bosta dosegla trgovinskega dogovora po brexitu, bo to predstavljalo "eksistencialno grožnjo" Irski, je danes zatrdil irski premier Leo Varadkar. Škotska premierka Nicola Sturgeon pa je ob brexitu izrazila obžalovanje in znova pozvala k novemu referendumu o škotski neodvisnosti.