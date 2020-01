Pahor: Potrebujemo vlado s prepričljivo večino in programom

Brdo pri Kranju, 31. januarja - Predsednik republike Borut Pahor po odstopu premierja Marjana Šarca izpostavlja, da Slovenija v tem mandatu ali po predčasnih volitvah potrebuje vlado, ki ima prepričljivo politično večino in program dela: "S tem bo javnosti dan jasen signal, da so koalicijske stranke v vladi zato, da uveljavijo skupni program, in ne, ker jih je strah volitev."