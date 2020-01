Šarec za Mladino: Ne bom točil solz, če bo SMC bolj dišala desna vlada

Ljubljana, 31. januarja - Prvak LMŠ Marjan Šarec je roko SMC ponudil zaradi podobnih nazorov in dobrega dela Zdravka Počivalška kot ministra. Je pa dodal, da ne bo točil solz, če bo SMC bolj dišala desna vlada. "Če mi je usojena opozicija, bom pač sedel v poslanski klopi, kjer bom vse vedel in znal, drugim solil pamet in za nič ne bom odgovoren," je dejal za Mladino.