Golubović: Poslanci LMŠ stojijo za Šarčevo potezo

Ljubljana, 29. januarja - Vodja poslancev LMŠ Brane Golubović nekaj dni po odstopu premierja in predsednika stranke Marjana Šarca ocenjuje, da je bila njegova poteza umirjena, premišljena in predvsem odgovorna. Poslanci LMŠ za njo stojijo. Razpoke pri koalicijskih partnerjih pa so se, kot ugotavlja Golubović, začele kazati po glasovanju o državnem proračunu.