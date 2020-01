Srba v osebnem avtomobilu čez mejo prevažala albanska migranta

Novo mesto, 31. januarja - Policisti so v četrtek v Jesenicah na Dolenjskem prijeli Srba, ki sta prevažala Albanca, ki sta nezakonito prestopila mejo. Srboma, 43-letniku in 47-letniku, so odvzeli prostost in ju bodo s kazensko ovadbo zaradi nezakonitega prehajanje meje privedli k preiskovalnemu sodniku. Postopki z Albancema še niso zaključeni.