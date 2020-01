Predsedniki institucij EU ob brexitu: Evropa se prebuja v novo jutro

Bruselj, 31. januarja - Evropa se bo v soboto po slovesu Združenega kraljestva zbudila v novo jutro, države članice EU pa bodo še naprej gradile skupno prihodnost, so danes v skupnem pismu, ki so ga objavili evropski časniki, zapisali predsedniki treh glavnih institucij Evropske unije. Ob tem so posvarili Otok, da po izstopu ne bo obdržal vseh prednosti članstva.