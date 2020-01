Skupne občinske uprave: Na Gorenjskem se obeta vrsta sprememb

Kranj, 31. januarja - Gorenjske občine so se doslej v skupne občinske uprave večinoma povezovale za naloge inšpektorata in redarstva. Spremembe pri državnem sofinanciranju skupnih občinskih uprav pa že nakazujejo določene širitve tako po nalogah kot po številu sodelujočih občin. Občine med drugim razmišljajo o skupnih upravah za območji zgornje in spodnje Gorenjske.